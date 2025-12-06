«Спартак» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Губерниева на встречу РПЛ

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Ставка: ничья за 3.55.

«Москва снова наэлектризована — «Спартак» с «Динамо», это дерби держит город за горло. Оба клуба болтает весь сезон: у красно-белых и.о. Вадим Романов, у бело-голубых и.о. Ролан Гусев — каждая ошибка здесь идёт в личное досье тренеров. И оба, скорее всего, не останутся главными после зимней паузы, Романов так точно. В таблице тоже никакого праздника: «Спартак» в середине, «Динамо» ещё ниже, дерби — последняя возможность в этом году хоть как-то развернуть разговор о себе в позитивную сторону.

Статистика подливает масла в огонь. В первом круге команды выдали [ничью] 2:2, а вообще пять из шести последних дерби на поле «Спартака» заканчивались ничьими разных калибров — 0:0, 1:1, 2:2 и 3:3. «Спартак» не проигрывает дома уже семь матчей. Серия началась после того, как «Балтика» с великим Талалаевым смогла обыграть красно-белую дружину. «Динамо» же в прошлом туре повело в Грозном, поражение 1:2 от «Ахмата» — ещё один штрих к нестабильности.

На выходе — дерби без явного фаворита: у «Спартака» домашняя серия и поддержка трибун, у «Динамо» — битва за удобного для игроков тренера. Лезть ва-банк с риском провалиться здесь вряд ли кто-то захочет, а нерв, борьба и обмен моментами почти гарантированы. Логично ждать, что после всех качелей табло в итоге зафиксирует паритет», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».