«Зенит» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 6 декабря

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Акрон».

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 4.5 за 1.66.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Петербургский «Зенит» сыграет с «Акроном». В последний раз «Зенит» дома проигрывал как раз таки «Акрону» — ещё в 2024 году. Тогда было поражение 1:2, очень болезненное, с победным голом Артёма Дзюбы. В первом круге этого сезона сыграли вничью — 1:1, причём очень плохой матч выдал «Зенит». Да, в первые 15 минут полностью соперника подавил, забил, но потом откровенно бросил играть. Сыграли в итоге 1:1, а петербуржцы по-хорошему должны были проиграть, потому что Дзюба ещё в компенсированное время не реализовал пенальти.

«Зенит» играет неважно, но уровень и исполнительское мастерство игроков настолько высокие, что даже при среднем качестве игры всё равно команда Семака соперника переламывает и свои моменты реализует. Учитывая, что «Краснодар» и ЦСКА играют друг с другом, кто-то из них обязательно очки потеряет, «Зениту» чрезвычайно важно дома с «Акроном» не оступиться. Не станешь чемпионом, если в матче с такими соперниками будешь незапланированно терять очки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

