«Зенит» — «Акрон»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — «Акрон».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.67.

«Я думаю, что здесь всё очевидно. И «Акрон» после поражения от «Нижнего» не может спасаться постоянно. Они и с «Сочи» с 0:2 ушли, и с «Динамо» отстояли всю игру. Выиграли, молодцы, но качества футбола не было.

«Зенит» после прошлого года точно сделал выводы и извлёк уроки. И я думаю, что здесь не допустит ошибок на своём поле. «Зенит» — явный фаворит, и он победит с форой (-1.5).

И ещё я поставлю: «Зенит» выиграет оба тайма. Потому что начнёт он мощно, а «Акрон» не умеет закрываться. «Зенит» забьёт в первом тайме, а во втором ещё дожмёт», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».