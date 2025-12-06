Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Акрон»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Акрон»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге
Комментарии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — «Акрон».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.67.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что здесь всё очевидно. И «Акрон» после поражения от «Нижнего» не может спасаться постоянно. Они и с «Сочи» с 0:2 ушли, и с «Динамо» отстояли всю игру. Выиграли, молодцы, но качества футбола не было.

«Зенит» после прошлого года точно сделал выводы и извлёк уроки. И я думаю, что здесь не допустит ошибок на своём поле. «Зенит» — явный фаворит, и он победит с форой (-1.5).

И ещё я поставлю: «Зенит» выиграет оба тайма. Потому что начнёт он мощно, а «Акрон» не умеет закрываться. «Зенит» забьёт в первом тайме, а во втором ещё дожмёт», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Дзюба едет в Петербург: остановит ли Артём «Зенит»?
Дзюба едет в Петербург: остановит ли Артём «Зенит»?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android