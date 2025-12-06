«Зенит» — «Акрон»: прогноз Егора Титова на встречу 18-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Акрон».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.00.

«Зенит» провалил последние матчи перед паузой год назад. В этот раз уже получше — обыграли «Рубин», хоть и со скрипом. Вообще не понравилась команда Семака, один удар в створ, очень всё натужно. Снова мы увидели, что позиционной атаки нет у «Зенита». «Рубин» грамотно оборонялся, имел более ощутимые моменты, и просто повезло зенитовцам, Адамов вытащил мёртвый мяч. Но такие победы тоже нужны. Возможно, эти три очка в итоге принесут золотые медали.

С «Акроном» должно быть попроще. Да, проиграли ему как раз год назад, Дзюба там постарался. Но сейчас тольяттинцы выдали очень сильную серию, много побед в ней было. Они отдалились от зоны вылета и успокоились. Поражение от «Пари НН» в последнем туре об этом свидетельствует. И мне кажется, собраться на матч перед отпуском будет уже тяжело.

«Зениту» просто нужнее очки. Матч домашний, в комфортных условиях. А оборона у «Акрона» не такая надёжная, как у того же «Рубина». И вообще, казанцы гораздо лучше отстроены при ведении позиционной обороны. У тольяттинцев всё не так отлажено, проникать в их штрафную будет проще. Поэтому поставлю на «Зенит» с форой (-2). Когда-то его атаку уже должно прорвать», — приводит слова Титова «РБ Спорт».