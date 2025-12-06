«Атлетик» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на матч Примеры

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Атлетик» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.88.

«В ближайшем туре Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао примет мадридский «Атлетико». Для басков это будет второй важнейший матч за неделю дома. В игре с «Реалом» команда сильно разочаровала — при поддержке более 40 тыс. болельщиков ожидалось куда более качественное сопротивление, тем более «Реал» подходил ко встрече с явными проблемами: до игры в Бильбао у него было три подряд матча без побед в чемпионате. Однако баски уступили 0:3. При этом нельзя сказать, что моментов не было, особенно в первом тайме они могли забить.

Интересная статистика по команде из Бильбао: в шести последних матчах подряд ставка «обе забьют» не сыграла. Либо забивают только баски, либо пропускают, но при этом не отвечают. После болезненного поражения мотивация у клуба наверняка будет запредельной, здесь с ещё одной мадридской командой он постарается себя проявить.

Мадридский «Атлетико» прервал свою длинную победную серию, но продолжается другая — в восьми матчах подряд команда Диего Симеоне забивает. Проигрыш «Барселоне» неудивителен: за более чем 10 лет при Симеоне «Атлетико» ни разу не обыгрывал «Барсу» на её поле в чемпионате. В этот раз также поражение 1:3, хотя были отрезки, когда мадридцы контролировали игру и выглядели лучше. Но «Барса» в атаке сейчас очень хороша.

Впереди у «Атлетико» важнейший матч Лиги чемпионов с ПСВ, но расслабляться в Ла Лиге тоже нельзя. Очковый запас есть, даже в случае поражения из топ-4 команда не выпадет, однако думать о турнирной ситуации необходимо. И исходя из стиля команд, их текущих тенденций и статистики, я остановлюсь на варианте «обе забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».