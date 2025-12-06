Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетик» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

«Атлетик» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Атлетик» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.35.

Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Баски демонстрируют слабую форму — поражения 0:4 и 0:3 от «Барселоны» и «Реала» соответственно, а в Лиге чемпионов набрали всего четыре очка за пять матчей. Травмы лидеров и нагрузка мешают команде Эрнесто Вальверде обрести стабильность. Без полностью выздоровевшего и набравшего кондиции Нико Уильямса атаки почти не идут — всего 14 голов за 15 игр, что низко для уровня команды.

«Матрасники» сильны мощной атакой, но прервана семиматчевая победная серия из-за поражения сине-гранатовым — тяжёлый удар по амбициям. Подопечные Диего Симеоне показывают хорошую игру в атаке, забив 16 мячей за последние матчи, но каталонцам проиграли. В Ла Лиге гости остаются сложным соперником для других — подтверждение в матчах с «Бетисом» и «Севильей». В гостях красно-белые пока не в лучшей форме.

«Атлетико» показывает хорошую игру в Бильбао, сходную по силе с «Реалом». Текущий насыщенный график и травмы усложняют задачи Вальверде, но команда в отличной форме, если не считать поражения от «Барселоны». Учитывая историческое преимущество «матрасников», выбираю победу гостей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android