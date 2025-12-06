«Атлетик» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Атлетик» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.35.

«Баски демонстрируют слабую форму — поражения 0:4 и 0:3 от «Барселоны» и «Реала» соответственно, а в Лиге чемпионов набрали всего четыре очка за пять матчей. Травмы лидеров и нагрузка мешают команде Эрнесто Вальверде обрести стабильность. Без полностью выздоровевшего и набравшего кондиции Нико Уильямса атаки почти не идут — всего 14 голов за 15 игр, что низко для уровня команды.

«Матрасники» сильны мощной атакой, но прервана семиматчевая победная серия из-за поражения сине-гранатовым — тяжёлый удар по амбициям. Подопечные Диего Симеоне показывают хорошую игру в атаке, забив 16 мячей за последние матчи, но каталонцам проиграли. В Ла Лиге гости остаются сложным соперником для других — подтверждение в матчах с «Бетисом» и «Севильей». В гостях красно-белые пока не в лучшей форме.

«Атлетико» показывает хорошую игру в Бильбао, сходную по силе с «Реалом». Текущий насыщенный график и травмы усложняют задачи Вальверде, но команда в отличной форме, если не считать поражения от «Барселоны». Учитывая историческое преимущество «матрасников», выбираю победу гостей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».