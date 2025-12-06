«Бетис» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Бетис» — «Барселона».

Ставка: ничья или победа «Барселоны» в один мяч за 2.08.

«Бетис» против «Барселоны» — интересный матч прежде всего с точки зрения «Барсы». Как выглядит «Барселона» после того, как они получили по многим местам в игре с «Челси» в Лиге чемпионов? Этот результат никто не мог объяснить и понять. Потом выиграли тяжёлую игру в чемпионате, сейчас тоже вроде бы всё неплохо, но проблемки есть, а мы это видим и всё понимаем. Другое дело, что все выздоравливают: хорошо, что Рафинья выздоровел, Ямаль начал забивать, поэтому я думаю, что «Барселона» всё равно будет, как всегда, наверху. Опять молодёжи много, которая вклинивается и прогрессирует.

«Бетис» — неудобный соперник, прежде всего когда приезжаешь к ним в гости. С другой стороны, «Барселона» за счёт класса должна выигрывать. Но матч будет интересный, потому что «Барселону» всегда горячо приветствуют в Севилье. Будь это «Севилья» или «Бетис» — там атмосфера сумасшедшая. Тем более после дерби против «Севильи», которое «Бетис» выиграл на чужом поле. Команда сейчас вдохновлена и воспряла духом.

Да, я думаю, что «Бетис» попортит нервы «Барселоне», будет очень интересно. Но всё-таки за счёт мастерства и опыта «Барселона», вероятно, своё возьмёт. Поэтому здесь, скорее всего, или в один мяч выиграют гости, или ничья, что-то такое», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».