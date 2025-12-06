«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.61.

«Это будет очень хорошая игра. «Астон Вилла» дома в этом сезоне просто сумасшедшая. В турнирной таблице: «Арсенал» — лидер, идёт на первом месте, а «Астон Вилла» — третья. И самое главное — «Астон Вилла» дома в последних трёх матчах чемпионата вообще не пропускает. Поэтому у них много побед дома. Не думаю, что «Арсеналу» будет легко. При этом «канониры» имеют всего одно поражение в 20 матчах — 16 побед и 3 ничьи. Но на выезде последние два матча не выиграли, с этим есть проблемы.

«Астон Вилла» — команда, которая дома всегда даёт бой. Им помогают болельщики, атмосфера и давление на соперника. К ним приезжает лидер, и «Астон Вилла» будет биться. Я не думаю, что «Арсенал» проиграет, но и вряд ли выиграет. Я бы поставил на боевую ничью. «Арсенал» на выезде последние два матча сыграл вничью, и сейчас едет к команде, которая дома очень сильна. «Астон Вилла» находится в тройке, серьёзный соперник, будет нелегко «канонирам».

По футбольным качествам «Арсенал» — фаворит, но «Астон Вилла» за счёт желания и борьбы сможет остановить лидера чемпионата. Предпочтение отдам ничейке, причём с голами. «Астон Вилла» много забивает, но «Арсенал» мало пропускает. Сможет ли «Астон Вилла» забить? Думаю, со стандарта или в контратаке — вполне. Поэтому жду здесь боевую ничью, чтобы никому не было обидно», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».