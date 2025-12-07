Мераб Двалишвили — Пётр Ян: смотреть прямую трансляцию боя UFC 323, прогноз на победителя

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится последний номерной турнир года — UFC 323. В главном бою в легчайшем весе состоится титульный поединок — бой-реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном.

Начало боя — ориентировочно в 8:00 мск. Посмотреть поединок UFC 323 в прямом эфире можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры считают явным фаворитом действующего чемпиона. Поставить на Мераба Двалишвили можно за 1.29, в то время как на Петра Яна предлагают коэффициент 3.75.

На полный бой можно сделать ставку с коэффициентом 1.36, а пари на досрочное завершение доступно с котировкой 3.00. Вероятность нокаута от одного из бойцов оценили в 4.40, а на завершение поединка приёмом можно поставить за 6.70.

В их первом бою Двалишвили победил единогласным решением судей.