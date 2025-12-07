«Динамо» Мх — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Пари НН».

Ставка: ТМ 2 за 1.85.

«Динамовцы Махачкалы играют против «Пари НН». Важнейшая игра, как принято говорить в таких ситуациях, игра за 6 очков, потому что между командами не такой большой разрыв. «Пари НН» выиграл в предыдущем туре на выезде у «Акрона». Это тоже важнейшие 3 очка. Махачкала сыграла вничью против «Сочи». Но в матчах прямых конкурентов в борьбе за выживание, за место под солнцем, конечно, важно побеждать и отрываться от соперника. Для Махачкалы как раз сейчас именно такой шанс и такой вариант на матч против «Пари НН». Плюс есть реваншистские настроения из-за поражения в первом круге.

Но мой прогноз на этот матч — «тотал меньше 2» за 1.85. Мне что-то подсказывает, что игра получится очень плотной, очень тесной. Вряд ли здесь Шпилевский будет что-то придумывать, выдумывать относительно каких-то капканов, тактических премудростей. С Махачкалой на поле надо воевать, с Махачкалой надо биться. И если «Пари НН» упрётся, то вполне может из Каспийска увезти очки. «Тотал меньше 2» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».