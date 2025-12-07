«Динамо» Мх — «Пари НН»: прогноз Михаила Моссаковского на игру РПЛ в Каспийске

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Пари НН».

Ставка: ТМ 6.5 удара в створ за 2.10.

«И тем и другим кровь из носа нужны очки, особенно Нижнему Новгороду, который идёт в зоне прямого вылета. Если вдруг победит в Каспийске, то почти догонит Махачкалу — отставание станет всего одно очко, но такой сценарий выглядит маловероятным. А вероятно другое — максимально сдержанный футбол на тяжёлом поле. Его немного подправили, но синтетика пока не проложена, условия всё равно располагают к «низовой игре» и минимуму моментов. Команды уже трижды встречались в этом сезоне — дважды в Кубке и один раз в РПЛ — и именно в Кубке в Каспийске было всего три удара в створ. Как раз на этот компонент предлагаю обратить основное внимание.

Махачкала — это сплошной «низ» по ударам в створ. Классический «верх» 9.5 они пробивали последний раз ещё летом, в матче с «Зенитом». С тех пор в РПЛ — ни одного раза. Даже с московским «Динамо», одной из самых бьющих команд лиги, — всего пять ударов в створ на двоих, и это не помешало москвичам выиграть крупно. С ЦСКА — всего шесть. Поэтому, несмотря на заниженную линию, этот матч снова должен быть «низовым» по ударам. Есть два варианта: менее рискованный — ТМ 7.5 — и более рискованный — ТМ 6.5. И тут важно: выше 6.5 ударов на двоих у Махачкалы было последний раз ещё в начале ноября — уже месяц как таких показателей нет, даже с топ-соперниками.

Нижний способен и на игры, где «верх» пробивается в одиночку (пример с «Акроном», когда было 11 ударов и ноль голов), но с тех пор команда изменилась — стала прагматичнее, игра более ориентирована на результат. Да и многое будет зависеть от стиля соперника. Вспомните матч против «Рубина»: всё было максимально скупо и по моментам, и по ударам в створ. Думаю, аналогичная картина будет и в Каспийске, поэтому я выбираю более высокий коэффициент и беру более рискованный вариант», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».