«Краснодар» — ЦСКА: получи 3 фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ

7 декабря «Краснодар» сыграет против ЦСКА в рамках 18-го тура Премьер-Лиги. Стартовый свисток на «Ozon Арене» прозвучит в 19:00 мск. Всем новым клиентам БЕТСИТИ доступны сразу три фрибета по 500 рублей за регистрацию. Нужно:

1. Пройти полную идентификацию за 30 дней после регистрации.

2. Получить фрибет и 3 попытки на отыгрыш и поставить бонус ординаром кф до 3.00.

Краснодарцы подходят к поединку в отличном настроении. Их беспроигрышная серия в чемпионате России составляет уже восемь матчей подряд. В последний раз они проигрывали 21 сентября в матче против «Зенита». С учётом всех соревнований подопечные Мурада Мусаева не знают неудач 12 игр кряду. Южане обладают второй по надёжности обороной текущего сезона РПЛ и за 17 туров пропустили только 10 голов.

В прошлом туре «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (5:0). Полузащитник Эдуард Сперцян установил новый рекорд Премьер-Лиги по голевым передачам со стандартов. Ассист с углового в матче с самарцами стал для него седьмым за сезон РПЛ. А форвард Джон Кордоба забил 69-й гол за краснодарцев, побил достижение Фёдора Смолова и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Армейцы одержали три победы в чемпионате подряд, но уступили в принципиальном дерби со «Спартаком» (0:1). Однако затем команда Фабио Челестини по пенальти прошла махачкалинское «Динамо и вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. В предыдущем туре чемпионата красно-синие уверенно обыграли на своём поле «Оренбург» (2:0).

После 17 туров «Краснодар» набрал 37 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги. Однако замыкающий тройку ЦСКА отстаёт от соперника всего на один балл. В этом сезоне оппоненты встречались дважды. В матче за Суперкубок России сильнее оказались армейцы (1:0), а в рамках первого круга РПЛ команды разошлись миром (1:1).

