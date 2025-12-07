«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.

«Локомотив» вторую неделю подряд едет на юг России, на сей раз в Сочи, где сыграет против последней команды чемпионата, против команды Игоря Осинькина. Казалось, что «Сочи» что-то нащупал после победы в Грозном над «Ахматом», но так только показалось. Результаты у сочинцев очень и очень плохие. Игра также смотрится очень невыразительно. Мало что получается в атаке, очень неважно выглядят в созидании. Хотя есть неплохие отрезки, как, например, в матче с «Акроном», когда вели 2:0, но в итоге уступили 2:3.

Здесь «Локомотив» просто сильнее. Я не знаю, как отразится на железнодорожниках история с Бариновым, будет ли он играть в этом матче или нет. Но «Локомотив» просто по мастерству сильнее, чем нынешний состав «Сочи», да и гораздо увереннее в своих силах. Здесь вопрос реализации плана, вопрос реализации моментов. С учётом Батракова, его стандартов, я думаю, «Локомотив» — фаворит в этой паре.

Прогнозирую чистую победу «Локо» за 1.8», — приводит слова Генича «РБ Спорт».