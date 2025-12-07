«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура чемпионата России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 1.5 за 2.20.

«Локомотив» сейчас, наверное, не в лучшем расположении духа: Баринов показал, что не собирается оставаться в команде. Для меня это не очень понятное решение, честно говоря. Но в то же время у Галактионова, как мне кажется, есть возможности его заменить с игровой точки зрения. В раздевалке он вес, конечно, имел. Но растёт Батраков, есть и ещё опытные ребята, которые могут стать лидерами коллектива.

И сейчас не тот момент, когда нужно задумываться о том, что будет весной или после сезона. Надо выходить и забирать свои очки в Сочи. Да, «Локомотиву» тоже сложно, есть небольшой спад в результатах, со «Спартаком» в Кубке неудачно сыграли. Но в чемпионате взяли важнейшие три очка в Ростове. Так же нужно сыграть и с аутсайдером. «Краснодар» всего в трёх очках, борьба вся впереди.

«Сочи» беззубо выглядел с Махачкалой. Повезло, что не проиграли (0:0). Честно говоря, я не вижу особых улучшений при Осинькине. Состав поменялся очень прилично, а толку мало. В атаке только какие-то индивидуальные усилия Зиньковского что-то могут принести, в защите никакой надёжности нет, если позволяют «Акрону» с 0:2 вырвать победу.

«Локомотив» сильнее. Да, он будет давать свободные зоны сочинцам. Но здесь просто за счёт атаки москвичи должны брать своё. Я поставлю на победу гостей и тотал больше 1.5. Минимум 2 забьют. «Ростову», который почти не пропускал в последнее время, забили 3. Здесь соперник проще», — приводит слова Титова «РБ Спорт».