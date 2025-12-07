Скидки
«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Губерниева на игру РПЛ

Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 3.00.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сочи» и «Локомотив» подходят к матчу с разным настроением и разной температурой. Сочинцев весь чемпионат бросает из стороны в сторону: смена тренеров, нестабильность состава, постоянные перестановки — команда никак не может нащупать опору. В четырёх последних матчах южане не смогли выиграть. Набрано всего лишь одно очко и последнее место в таблице. Зимой обязательно Осинькину нужно что-то менять, если команда всё же хочет остаться в РПЛ. Зиньковский — единственное светлое пятно в этом сезоне. Но этого явно мало.

«Локомотив», в свою очередь, находится в значительно более стабильном положении. Команда Галактионова набрала ход, и это не новость. Михаил Михайлович абсолютно точно заслужил продление контракта, которое и получил на днях. «Локомотив» держится в четвёрке сильнейших, сыграл убедительно в последнем туре, победил «Ростов» 3:1. И главное — есть структура, есть темп, есть чувство, что каждый понимает свою роль.

По составу москвичи выглядят стабильнее, и по игре — убеждают, и с психологией проблем нет. «Сочи» сейчас слишком хрупок, чтобы выдерживать длительное давление, а «Локомотив» привык давить. Если москвичи не проспят начало и накрутят темп, то у хозяев может просто не хватить ресурсов выдержать такую мощь. Логика здесь ведёт к одному — уверенной победе «Локомотива», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

