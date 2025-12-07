«Балтика» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Крылья Советов».

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 2.00.

«Балтика» сыграет домашний матч с самарскими «Крыльями». Очень любопытное противостояние, с социально-политическим подтекстом, как сказал Андрей Талалаев. «Ростех», ныне здорово помогающий «Балтике», до этого помогал самарским «Крыльям», а ушёл как раз в Калининград.

«Балтика» выступает потрясающе в первой части чемпионата, пятое место у команды Талалаева. Сам он получил три матча дисквалификации за свой жест в матче со «Спартаком». Но там всё настолько систематизировано и отлажено, что всё будет в порядке. Всё равно Талалаев будет на бровке, пусть и младший, есть ещё Нагайцев, который, если что, может подсказать. И мы помним, что Талалаев, даже не будучи дисквалифицированным, время от времени любил посматривать за игрой своей команды с трибуны.

Да, «Балтика» — явный фаворит в игре с «Крыльями», но мне кажется, для «Балтики» как раз соперники уровня «Крыльев», «Акрона», «Нижнего», «Сочи», «Ахмата» гораздо сложнее, чем матч с лидерами. Там настраиваться не надо, там футболисты всё прекрасно понимают. Вот против «Крыльев» показать такой же уровень организации и энергии будет очень сложно, даже несмотря на то что «Балтика» играет дома.

Поэтому мне кажется, что «Крылья» в состоянии не проиграть на выезде «Балтике». Мой прогноз — X2, «то есть «Крылья Советов» не проиграют, за «двойку», — приводит слова Генича «РБ Спорт».