«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на главный матч воскресенья в РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.00.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
«Важнейший матч последнего тура перед зимней паузой пройдёт в Краснодаре, где местный «Краснодар» примет московский ЦСКА. Фактически это игра за статус зимнего чемпиона.

По форме команды заметно, что ЦСКА, который большую часть сезона смотрелся очень мощно, в последних трёх матчах выступает менее ярко. Поражение от «Спартака», затем кубковая победа над Махачкалой, но там армейцы долго выглядели вяло и уступали 0:1. И против «Оренбурга» сценарий был похожий — тяжёлый первый тайм и более активная игра под конец. Но нужно учитывать: Махачкала и «Оренбург» — команды организованные, но с атакой, которая не сравнится с «Краснодаром».

А вот «Краснодар», наоборот, в полном порядке. Победа 4:0 над «Оренбургом», 5:0 над «Крыльями». Команда играет эффективно и выглядит в физическом плане гораздо свежее, чем ЦСКА. Плюс домашнее поле: для декабря качество газона в Краснодаре всегда отличное, что позволяет показывать свой атакующий футбол. И пропустить «Краснодару» будет очень тяжело — у ЦСКА просто нет такого уровня атакующих игроков, чтобы диктовать игру.

Поэтому, на мой взгляд, шансы «Краснодара» завершить год на первом месте выше, чем у ЦСКА. Рискну и предположу победу хозяев. Тем более коэффициент на успех команды Мурада Мусаева довольно высок», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

