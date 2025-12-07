«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 18-го тура РПЛ 7 декабря

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.95.

«Лидеры российского чемпионата сыграют друг с другом на юге России. ЦСКА очень давно в Краснодаре не побеждал. Была серия, когда армейцы долго не могли забить в Краснодаре. Ну вот наконец в прошлом сезоне забили.

ЦСКА на морально-волевых доезжает сейчас до концовки этой части чемпионата, о чём говорил Фабио Челестини. Наконец-то забил Тамерлан Мусаев. Но всё равно чувствуется, что потерял ЦСКА какую-то лёгкость, воздушность. Резкость у ЦСКА пропала. Это было видно и со «Спартаком», и с Махачкалой в Кубке, и с «Оренбургом».

И напротив — «Краснодар». Цветущий, пахнущий, физически великолепный, с игрой, доведённой до автоматизма. Без потерь, без сложностей, с прекрасной обороной, с прекрасным вратарём, с суператакой, с лучшим бомбардиром в истории клуба Джоном Кордобой. Плюс Эдик Сперцян в отменном состоянии. «Краснодар» выглядит убедительнее, чем ЦСКА.

На последний рывок армейцы собраться могут. Но мотивация у «Краснодара» сумасшедшая: уйти на зимнюю паузу единоличным лидером. Плюс очная дистанция с ЦСКА: сейчас между командами одно очко, а победа — это плюс четыре. Для команды Мурада Мусаева это шикарная мотивация. Домашнее поле, свои болельщики, супер настроение, супер состояние нынешнего «Краснодара» и серия ЦСКА в гостях — всё подталкивает меня к мысли, что «Краснодар» фаворит и победит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».