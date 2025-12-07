Скидки
«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата России

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата России
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 3.00.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
1-й тайм
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7'    

«ЦСКА, как мне кажется, устал. Не самая длинная скамейка у команды, плюс та интенсивность игры, в которой действует команда. Видно, что устали, нужны перезагрузка и усиление.

«Краснодар» сейчас на коне, он сильно проводит последние матчи. Дело не в крупной победе над «Крыльями», а в той лёгкости, с которой игроки перемещаются по полю.

«Краснодар» фаворит, я предлагаю рискнуть и поставить на победу хозяев с форой (-1.5). Обе команды создают много фланговых атак, поэтому ещё поставлю на тотал больше 11.5 углового», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

