«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ 7 декабря

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Встреча двух лидеров, команды занимают первые два места в таблице. Но, как мне кажется, ЦСКА просто на ободах уже докатывает до паузы, еле-еле, без тех скоростей, которые были присущи команде Челестини в первом круге. Сам тренер постоянно подчёркивает, что ему нужен нападающий. С трудом армейцам даются очки, голы. И в этой встрече они точно не фавориты, хотя встрепенуться могут, способны наказать краснодарцев, если те чрезмерно раскроются.

Но «Краснодар» очень хорошо действует в обороне, не очень много позволяет создавать соперникам. Команда у Мусаева вышколенная, достаточно аккуратная. И сейчас потерь больших нет, если не брать Петрова, который был основным правым защитником. Игра с «Крыльями» в прошлом туре была очень лёгкой, закончилась разгромом. Поднабрали уверенности, поработали над завершением.

Думаю, «Краснодар» создаст очень серьёзное давление на ворота ЦСКА. В отличной форме лидеры южан. Сперцян забивает и отдаёт, Кордоба установил рекорд клуба и по голам, и по результативным действиям. И здесь его очень трудно будет остановить, тем более он наверняка не забыл удаление в матче первого круга. С мотивацией у него проблем не будет.

Но обычно игры этих команд не получаются очень результативными. За последнее время там чаще всего встречался счёт 1:0 в ту или другую сторону, было 2:0, в первом круге сыграли 1:1. И 0:0 два года назад было в Краснодаре. Я поставлю на «тотал меньше 2.5». Если забьёт «Краснодар», то он спокойно закроется. А ЦСКА в позиционной атаке мало что может придумать. ЦСКА в случае гола будет всеми силами оберегать такой счёт. Уже сил не так много, чтобы постоянно бежать в контратаки и развивать преимущество, тем более на таком выезде», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

