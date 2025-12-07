«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Александра Мостового на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ничья или победа «Краснодара» в один мяч за 1.78.

«В этом матче большое преимущество своего поля, прежде всего, у краснодарцев. Мы видим, как там болеют и переживают. И не забываем, что это прошлый чемпион. Поэтому, конечно, небольшой фаворит — «Краснодар». Где-то 55% на 45%. Ну, и плюс в чём ещё фаворит — «Краснодар»? Всё-таки много иностранцев в составе и блистательный Кордоба — лучший нападающий нашего чемпионата, который может и забить, и затолкать, и закинуть — всё может сделать. Я думаю, что основная проблема будет исходить, конечно, от него. Если армейцы смогут Кордобу выключить, а у них есть на это защитники, тогда могут рассчитывать на хороший результат. Но всё равно изначально шансы 55% на 45% в пользу хозяев.

Я думаю, что, скорее всего, как в последнее время люблю выбирать — или ничья, или победа «Краснодара» в один мяч, может быть, где-то 2:1. Всё-таки ЦСКА — тоже хорошая команда, у них хороший подбор игроков. Но в больших матчах решающую роль играют лидеры. А у «Краснодара» Кордоба есть, и там иностранцы справа-слева неплохие. Поэтому считаю хозяев небольшими фаворитами встречи, но и ничьей не удивлюсь», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».