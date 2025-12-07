«Реал» Мадрид — «Сельта»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Реал» Мадрид – «Сельта».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.85.

«Сельта» вроде встрепенулась, начала выигрывать, здорово идёт в Лиге Европы и одерживает победы над хорошими крепкими командами. Не знаю, что произошло, но последнюю игру дома против «Эспаньола» умудрились проиграть. Почему говорю, что умудрились, потому что я игру смотрел — они не должны были проигрывать. Как в футболе бывает — взяли и проиграли.

А сейчас едут в Мадрид, который сейчас блистает. Мбаппе, который бьёт рекорды — не те, которые кто-то называет, а те, которые на европейском и мировом уровне подтверждает каждый год и каждый матч. «Реал» сейчас в таком состоянии, что он может за 10 минут решить игру, просто включиться и всё.

Но «Сельта» чем отличается? «Сельта» — та команда, которая сама играет и даёт играть. Они будут играть и не будут закрываться против «Реала», потому что всегда, ещё в наши времена, мы «Реал» разбирали на кусочки, и статистика была в нашу пользу. Но другое дело, что сейчас, конечно, когда у тебя Мбаппе делает из ничего весь результат, поэтому будет «Сельте» непросто.

Я думаю, что, конечно, «Реал» выиграет. Но игра сама по себе будет интересная, потому что «Сельта» умеет создавать проблемы и цепляться за результат. Но по уровню состава и по тому, в какой форме сейчас находится мадридская команда, тут понятно, что шансы на победу больше у мадридцев. Они должны уверенно победить минимум в два мяча», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».