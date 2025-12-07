Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Авангард» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
Комментарии

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Спартак».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 3.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отличный шанс для хозяев уйти на перерыв в приподнятом настроении. Ставил бы на результативную победу «Авангарда» — разница в три шайбы или больше, минимум 6-7 голов в матче на двоих. Этот исход читается достаточно легко. Во-первых, «Авангард» намного свежее: всего одна игра за предыдущие 10 дней. Во-вторых, спартаковский стиль игры в защите особенно удобен командам с мастеровитым, умеющим показать быстрый силовой хоккей нападением – а это как раз про «ястребов».

Наконец, слишком уж проблемным выглядит «Спартак». Неслучайно даже «Барысу» красно-белые умудрились уступить, ведя 3:1. Оборона московского клуба и так не является образцом надёжности. А тут ещё и серьёзная степень усталости перед перерывом. Без дисциплины и физики в Омске не победить, а команда Жамнова не может похвастать ни тем, ни другим», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android