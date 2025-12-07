«Авангард» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Спартак».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 3.60.

«Отличный шанс для хозяев уйти на перерыв в приподнятом настроении. Ставил бы на результативную победу «Авангарда» — разница в три шайбы или больше, минимум 6-7 голов в матче на двоих. Этот исход читается достаточно легко. Во-первых, «Авангард» намного свежее: всего одна игра за предыдущие 10 дней. Во-вторых, спартаковский стиль игры в защите особенно удобен командам с мастеровитым, умеющим показать быстрый силовой хоккей нападением – а это как раз про «ястребов».

Наконец, слишком уж проблемным выглядит «Спартак». Неслучайно даже «Барысу» красно-белые умудрились уступить, ведя 3:1. Оборона московского клуба и так не является образцом надёжности. А тут ещё и серьёзная степень усталости перед перерывом. Без дисциплины и физики в Омске не победить, а команда Жамнова не может похвастать ни тем, ни другим», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».