Стали известны шансы «Манчестер Юнайтед» победить худший клуб АПЛ

8 декабря в матче 15-го тура АПЛ встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.85, что равно приблизительно 52% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 4.10 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.95 — около 25%.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.