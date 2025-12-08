«Вулверхэмптон» — «МЮ»: прогноз на матч

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «МЮ» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «МЮ» победит за 1.85.

Здесь определиться со ставкой легко. При одном условии. Ни в коем случае не открывайте историю противостояния! Иначе уверенность вас покинет. Там всё для болельщиков «Манчестер Юнайтед» совсем грустно. В прошлом сезоне не просто проиграли оба раза, а ещё и забить не смогли. 0:2 на выезде, 0:1 – дома. Предыдущая победа датирована февралём 2024 года, ту игру сложно забыть: «Вулверхэмптон» спасся на 90+5-й минуте, чтобы пропустить на 90+7-й. Уступил со счётом 3:4. Как видно, даже там забил достаточно.

Опасения и личные встречи перебиваются логичным аргументом. «Вулверхэмптон» нынче совсем не тот, что в последние годы. Полнейший бардак в руководстве, тренеры меняются по поводу и без, результатов нет. Последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии с огромным отставанием даже от 19-й строчки. Впереди много времени, однако пока никаких поводов для радости не найти.

«Вулверхэмптон» ужасен хоть дома, хоть на выезде. Не достиг даже двузначного показателя по забитым мячам, даром что остальные представители АПЛ успели отличиться как минимум 13 раз. Пропускает тоже больше всех. Нет, понятно, что «МЮ» умеет удивлять и падать на ровных поверхностях. Но когда с таким оппонентом на П2 дают 1.85, надо брать.