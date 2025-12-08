Скидки
«Торино» — «Милан»: определён фаворит матча чемпионата Италии

«Торино» — «Милан»: определён фаворит матча чемпионата Италии
8 декабря в матче 14-го тура чемпионата Италии встретятся «Торино» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.83, что равно приблизительно 54% вероятности.

Победа «Торино» оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

