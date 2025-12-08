«Торино» — «Милан»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч чемпионата Италии «Торино» — «Милан» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Торино» не забьёт за 2.45.

«Милан» опережает «Наполи» только по дополнительным показателям. Зато не проигрывает с самого первого тура. Ничьих пока многовато, в позиционных атаках наблюдаются проблемы. Но свой гол-два соображает стабильно. С учётом надёжности обороны этого хватает.

Отсюда первый вариант. Простенький, надёжненький. Х2 + тотал меньше 3.5 гола доступен за 1.66. Гостевые матчи с «Торино» миланцам в последнее время не давались, однако при Аллегри результаты за пределами родного стадиона явно скакнули вверх. В Кубке Италии с «Лацио» поберегли нескольких лидеров, сил должно быть достаточно.

Конкуренты не блещут, скудетто в нынешнем сезоне реален. Полный вперёд! «Милан» в самом деле может допустить осечку, однако много не пропустит. ИТМ 1 гола «Торино» за 1.57 сгодится для экспресса, а мы рискнём заиграть вариант с отсутствием голов хозяев за отличные 2.45.