«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов

9 декабря на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане «Интер» примет «Ливерпуль» в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

На данный момент итальянский клуб располагается на четвёртом месте в турнирной таблице с 12 очками, а «Ливерпуль» с девятью очками занимает 13-е место. Стартовый свисток — в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно составляет 42% вероятности.

Ничья идёт за 3.85, а победа «Ливерпуля» оценивается в 2.95.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.69. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.56.