«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: победа «Ливерпуля» с нулевой форой за 2.14.

О проблемах «Ливерпуля» говорят много, смело, громко. И, разумеется, по делу. Но кого в нынешнем сезоне победил «Интер»? Команда систематически проигрывает большие матчи. 3:4 с «Ювентусом», 1:3 с «Наполи», 0:1 — с «Миланом». Трудовые 1:0 с «Ромой» — вот и весь улов. Как-то маловато, не находите?

Состав у «Ливерпуля» поинтереснее, а потому коэффициенты вызывают стойкое желание сыграть против линии. На П2 дают почти тройку. Брать или нет — дело вкуса. А вот победа «Ливерпуля» с нулевой форой за 2.15 выглядит замечательно. В случае ничейного исхода произойдёт возврат.

Мы не то чтобы впечатлены игрой англичан. Скорее считаем переоценёнными успехи миланцев. Они гораздо круче расправляются со слабыми и обездоленными. Вот только к «Ливерпулю» это не имеет отношения. Он проблемный, нестабильный, даже кризисный. Но уж точно не слабый.