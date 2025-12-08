Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Айнтрахт»: коэффициенты на матч Лиги чемпионов

«Барселона» — «Айнтрахт»: коэффициенты на матч Лиги чемпионов
Комментарии

9 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и «Айнтрахт». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.18, что равно приблизительно 84% вероятности.

Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 15.0. Ничейный исход можно найти в линии за 9.30.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.26.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Материалы по теме
Он вам не «Кайрат»: «Ливерпуль» покажет зубы в Италии
Он вам не «Кайрат»: «Ливерпуль» покажет зубы в Италии
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android