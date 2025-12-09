Названы шансы «Барселоны» победить «Айнтрахт» в Лиге чемпионов

9 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и «Айнтрахт». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.18, что равно приблизительно 84% вероятности.

Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 15.0. Ничейный исход можно найти в линии за 9.30.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.26.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.