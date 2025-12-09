«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Айнтрахт» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 1.83.

«Барселона» проиграла оба матча топ-клубам, причём по делу. 1:2 с «ПСЖ» и 0:3 с «Челси» (0:3). Чуть не залегла на дно с «Брюгге» — 3:3. И добыла две победы — нервную над «Ньюкаслом» (3:1) и лихую над «Галатасараем» (6:1). Как видно, разброс сумасшедший, говорить о какой-то стабильности не приходится. Единственная постоянная величина — пропущенный мяч.

К счастью, впереди всего лишь «Айнтрахт». Четыре очка за пять туров, обыгран только «Галатасарай». Находится вне зоны плей-офф. В Бундеслиге тоже не блещет: располагается на седьмой строчке. Но и есть второй момент. Пожалуй, даже поважнее. Именно клуб из Франкфурта нанёс каталонцам личное оскорбление 3,5 года назад.

Дело было в четвертьфинале Лиги Европы. «Айнтрахт» прошёл дальше (1:1 и 3:2), но суть даже не в итоговом счёте. Позором стало количество болельщиков немецкого клуба. Их на «Камп Ноу» оказалось больше, чем каталонцев. С тех пор многое произошло, но несколько футболистов в составе остались. Да и в руководстве наверняка намекнут на особый статус встречи. Так что рассчитывать гостям не на что.

Тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 1.83 — вариант попроще. Любителям рисковать стоит рассмотреть победу «Барселоны» по итогам 15 минут за 3.45. Ждём от хозяев агрессивного дебюта и быстрого гола. Немцам отступать некуда, нужны очки. Они пытались закрываться, ничего хорошего из этого не вышло.