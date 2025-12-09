«Аталанта» — «Челси»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

9 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Аталанта» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.