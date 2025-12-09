«Аталанта» — «Челси»: прогноз на игру в Италии

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Челси» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: победа «Челси» за 2.10.

Собственно, англичане в Лиге чемпионов испытывают ровно одну проблему. Результаты вдали от «Стэмфорд Бридж». На родном стадионе задушили «Бенфику» (1:0), разорвали «Аякс» (5:1) и даже разгромили «Барселону» (3:0). На выезде зацепили одно очко за две игры. По 1:3 от «Баварии» вопросов нет — слишком силён соперник. Но 2:2 с «Карабахом», при всём уважении к чемпиону Азербайджана, выглядят натуральной оплошностью.

Что ж, есть отличный шанс закрыть неудачи и приблизиться к топ-8. «Аталанта» на старте сезона хандрит, успела сменить главного тренера и назначить перспективного Раффаэле Палладино. Времени на прививание фирменного позиционного футбола с владением мяча у него не было, а наследство от предшественника досталось печальное. В Лиге чемпионов помог календарь. А вот в Серии А положение грустное.

Итальянцы даже перебрали очки в Лиге чемпионов, если верить продвинутой статистике. Качество футбола заметно отстаёт от результатов. А тут приедет мотивированный и набравший ход «Челси». Шутка ли — недавно едва-едва не обыграли «Арсенал», который на сегодняшний день выглядит сильнейшим в Европе. Пожалуй, коэффициент выше двойки на П2 следует считать подарком. Сейчас это команды разного уровня.