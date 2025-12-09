Назван фаворит матча Лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпиакос»

9 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Кайрат» и «Олимпиакос». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Олимпиакоса» предлагается с коэффициентом 1.55, что равно приблизительно 62% вероятности.

Победа «Кайрата» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.