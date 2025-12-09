«Кайрат» — «Олимпиакос»: прогноз на матч в Казахстане

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпиакос» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Олимпиакос» победит в первом тайме за 2.00.

«Олимпиакосу» не повезло с календарём. Проигрывали только грандам — «Арсеналу» (0:2), «Барселоне» (1:6), «Реалу» (3:4). Могли бы рассчитывать на большее в оставшихся матчах, но увы. Только ничьи с «Пафосом» (0:0) и ПСВ (1:1). В заключительных турах расписание гораздо приятнее, однако до зоны плей-офф не хватает четырёх очков. Шансы сохраняются, если больше осечек не произойдёт.

В Греции сезон в разгаре, предыдущий матч проводили 6 декабря. Холод, искусственный газон, чужое поле — это всё очень серьёзно. Но разница в классе понятна, а -2 градуса — вполне приемлемые условия для добротного футбола. Так что рассчитываем на трудовую, нервную, но всё-таки победу гостей.

Коэффициенты низкие, так что придётся выкручиваться. Берём П2 в первом тайме за 2.00. Температура постепенно будет снижаться, так что грекам логично сделать ставку на быстрый гол, а дальше смотреть по ситуации. Проблемы хозяев с тонусом позволяют предположить, что им потребуется какое-то время, дабы вкатиться. Как бы не стало поздно.