«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Гасилина на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Вулверхэмптон» в этом сезоне просто мегаужасен. Команда пока что бьёт все отрицательные рекорды. Два очка после 14 туров, такого не было никогда. «Волки» проигрывают и не забивают уже пять матчей подряд, и этому ужасу нет конца и края. Но когда ещё прерывать эту серию, если не против великого «МЮ»?

«Манчестер Юнайтед» — одна из самых весёлых и удивительная команда чемпионата. «Красные дьяволы» могут и победить любого, и проиграть абсолютно каждому. Стабильности никакой нет ещё со времён Фергюсона. Да, «МЮ» здесь, по идее, должен побеждать, но свой пропущенный гол команда всегда найдёт. Поэтому считаю, что в этом матче смогут отличиться обе команды», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».