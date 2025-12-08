«Вулверхэмптон» — «МЮ»: прогноз Кирилла Полякова на матч АПЛ 8 декабря

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «МЮ».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.70.

«Вулверхэмптон» — худшая команда этого сезона АПЛ. За 14 туров «волки» набрали лишь два очка — это худший показатель в истории английской Премьер-лиги на таком отрезке сезона. «Вулверхэмптон» проиграл семь последних матчей в АПЛ и в пяти из них не забил ни разу. С приходом нового тренера Роба Эдвардса оборона стала стабильнее, пропуская в среднем один гол за игру, но атака по-прежнему беззуба. Плюс есть и кадровые проблемы: из-за дисквалификации матч пропустит ключевой полузащитник Жоау Гомеш.

«Манчестер Юнайтед» нестабилен и занимает 12-е место с 22 очками. Команда Рубена Аморима показывает волевой футбол, но при этом и сама часто теряет очки в концовках. Но также «Юнайтед» лишь в одном из последних восьми матчей потерпел поражение.

Думаю, в этой игре «МЮ» не испытает слишком больших проблем. Должны побеждать уверенно», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».