«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.74.

«Сегодняшний «Вулверхэмптон» — у них вообще всё удручающе. Уже прошло 14 туров, и мне кажется, сами футболисты понимают, что ни тренерский штаб, ни игроки не смогут выкарабкаться. Они на последнем месте, 14 матчей — 12 поражений, две ничьих, а побед нет вообще. Мне кажется, они уже осознали, что вылетели, просто играют, потому что надо играть. Понятно, что будут биться до последнего, стараться набирать очки, но шансов мало. Два очка в 14 встречах — куда это годится? Шансов остаться в Премьер-лиге в этом сезоне, по-моему, вообще никаких.

«Манчестер Юнайтед» — это не та команда, которая где-то болтается. Да, сейчас они не входят в топ-5, однако отрыв от пятого места небольшой. Задача у «МЮ» — быть высоко: минимум Лига Европы, попасть в пятёрку, а там и за Лигу чемпионов можно зацепиться. Поэтому выездной матч с «Вулверхэмптоном» — это 100-процентная победа. Будут играть с позиции силы, и я не думаю, что «Вулверхэмптон» сможет навязать борьбу.

Игра будет в одну сторону: «Манчестер Юнайтед» станет держать мяч и много атаковать. «Вулверхэмптон» будет просто отбиваться, пока не пропустит. Пропустят — раскроются, и «МЮ» два-три мяча загрузить должен. «Волки» даже на ничью, по-моему, неспособны сыграть — слишком всё плохо. «Манчестер Юнайтед» едет за очками и победой, им нужно попадать в пятёрку. Да, «МЮ» нестабилен, но для сегодняшнего «Вулверхэмптона» они слишком сильны. Поэтому однозначно победа «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».