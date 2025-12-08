«Вулверхэмптон» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на игру чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «МЮ».

Ставка: обе забьют в первом тайме за 3.80.

«Второй раз подряд матч с участием «МЮ» завершает тур АПЛ — на сей раз 15-й по счёту. Команда Рубена Аморима отправится в Вулверхэмптон, где вечером в понедельник, 8 декабря, встретится с местными «волками».

Четыре дня назад «красные дьяволы» принимали «Вест Хэм» и, считаясь безусловными фаворитами, довольствовались лишь ничьей — 1:1. Этот счёт очень точно отражает происходившее на поле, что, в свою очередь, подтверждают беспристрастные цифры: по общему количеству ударов — 17:11 в пользу «МЮ», а вот по ударам в створ преимущество хозяев оказалось минимальным — 4:3. По угловым — равенство 6:6. По выигранным воздушным дуэлям — 24:9, но уже в пользу «Вест Хэма», а вот по пройденному игроками расстоянию за матч впереди уже манкунианцы — всего на 1,34% (108,51 км против 107,06 км). А ведь считалось, что «МЮ» встречается с одним с аутсайдеров.

На выезде «Юнайтед» взял девять очков из 21 возможного: две победы, три ничьих, два поражения, мячи 10:13. Последний раз «МЮ» уступал в гостях «Брентфорду» 27 сентября 1:3 и с тех пор в АПЛ не проигрывает на выезде, дважды уступив и дважды сыграв вничью. В своей последней гостевой встрече манкунианцы одержали волевую победу над «Кристал Пэлас» — 2:1.

«Вулверхэмптон» проводит катастрофический сезон — пока абсолютно худший за всю историю Премьер-лиги. Даже «Дерби», который в сезоне-2007/2008 финишировал в итоге с рекордно минимальным количеством очков (11), после 14 туров, тоже занимая последнее 18-е место, имел в активе шесть очков. А у «волков» на сегодняшний день их всего два. Их проигрышная серия после домашнего поражения от «Ноттингема» 0:1 в 14-м туре достигла восьми матчей, причём в пяти последних они ни разу не смогли поразить ворота соперников, пропустив 10 голов, в том числе под руководством нового тренера Роба Эдвардса. С ним «Вулверхэмптон» проиграл три встречи с общим счётом 0:4.

Я думаю, что обе команды смогут забить в первом тайме, так как именно первые таймы и «Вулверхэмптон», и «МЮ» по статистике проводят намного лучше, нежели вторые. «Волки» сподобились даже выиграть один тайм (после перерыва — ни одного) и забили до перерыва пять голов против двух во втором тайме. У «Юнайтед» аналогичная картина: семь выигранных первых таймов и всего один — второй; мячи 11:6 в первых таймах и 11:15 — во вторых», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».