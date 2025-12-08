Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Осасуна» — «Леванте»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

«Осасуна» — «Леванте»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Леванте».

Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 1.99.

Испания — Примера . 15-й тур
08 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Леванте
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Осасуна» и «Леванте» закроют 15-й тур чемпионата Испании. Гости занимают последнюю строчку в таблице, но плотность внизу невероятная — всего три очка отделяют их от хозяев, которые идут 17-ми, на последней спасительной позиции. Здесь можно вспомнить связь «Леванте» и Алессио Личи, который сейчас работает в «Осасуне», — для него встреча наверняка является принципиальной. Но и без подтекстов понятно: обе команды спасаются, обе пытаются набрать хоть какие-то очки, поэтому это настоящая игра за шесть баллов.

У гостей большие потери в обороне — не будет нескольких ключевых защитников. У хозяев, наоборот, возвращается Розье, хотя не факт, что он появится в старте. Если посмотреть на показатели «Осасуны» дома и «Леванте» на выезде, то они совсем не худшие: «Осасуна» занимает 10-е место в таблице домашних матчей, а «Леванте» — 10-е место в таблице гостевых.

Но, по ощущениям, здесь будет больше борьбы, чем футбола. В матчах этих команд стабильно много карточек: у «Леванте» последние игры идут в амплитуде от четырёх до восьми жёлтых на двоих с соперником. «Осасуна» тоже не скромничает — кроме матча с «Атлетико», в остальных были уверенные перекрытия тотала по горчичникам.

Учитывая специфику встречи, дополнительный подтекст и огромное значение для турнирной таблицы — предлагаю играть «верх» по жёлтым карточкам», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Те, у кого нет Лиги чемпионов: экспресс на матчи «МЮ» и «Милана»
Те, у кого нет Лиги чемпионов: экспресс на матчи «МЮ» и «Милана»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android