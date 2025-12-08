«Торино» — «Милан»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 1.82.

«Торино» против «Милана», если брать этот матч, я думаю, что здесь однозначно лидер и фаворит «Милан». Кстати, гости недавно проиграли «Лацио» в Кубке. Никто не предполагал такое, но вот он проиграл, и, конечно, сейчас они немножко ошарашены, но не раздавлены. В чемпионате они идут в лидирующей группе, поэтому, конечно, должны забирать очки, потому что наверху важно не давать конкурентам никакой форы и нужно держаться за верхние позиции. «Милан» есть «Милан», это большая команда, привыкшая играть под давлением.

Но «Торино» будет кусаться, как всегда. Это у них в характере, и дома они часто навязывают борьбу, не дают свободно дышать. У «Милана», конечно, футболисты посильнее, чем у «Торино», по мастерству, качеству и опыту. Я думаю, что, скорее всего, «Милан» и выиграет, но, как и в большинстве случаев, в один мяч, потому что хозяева закрываться не будут, они будут искать свои моменты, и красно-чёрные иногда позволяют создавать эти моменты. «Милан» частенько пропускает — это тоже факт.

Я думаю, что и «Торино» может забить, и «Милан» забьёт. Скорее всего, получится такой трудный рабочий матч с борьбой и давлением, где будет много эмоций и единоборств. Но всё-таки преимущество «Милана» по игре и по составу должно сыграть свою роль», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».