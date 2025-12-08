«Торонто» — «Тампа»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Тампа».

Ставка: тотал «Торонто» больше 2.5 за 1.55.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

«В середине ноября «Торонто» находился на 27-м месте во всей лиге. Последние две недели были успешнее, но «Торонто» по-прежнему болтается то на последнем, то на предпоследнем месте Востока. День назад команда дома уступила 1:2 по буллитам «Монреалю». 20 матчей из 28 с участием «Торонто» пробили ТБ 5.5. Так что игра с «Монреалем» получилась нетипичной по всем эпизодам.

У «Тампы» более консервативные показатели: 14 из 28 с ТБ 5.5. С учётом предыдущих очных встреч логично ожидать, что соперники снова пробьют высокий тотал. Канадский клуб считается одним из самых продуктивных в лиге (95 голов, шестое место), однако проблема в том, что и обратно получает слишком много (93, 20-е место в НХЛ). «Торонто» в этом сезоне пока не засушил ни одной встречи.

«Тампа» в субботу дома уступила 0:2 «Айлендерс» без Кучерова, Пойнта и Василевского. Это третье поражение подряд. В этом сезоне «Лайтнинг» ещё ни разу не играли в оптимальном составе. До этой серии неудач «Молнии» даже успели выиграть семь матчей подряд и пару дней возглавлять Восток. Это стало возможным благодаря собранности, упору на оборону и большому вкладу Василевского и Кучерова, которые были на высоте. У обоих коллективов длинный список травмированных. Это добавляет элемент непредсказуемости.

«Торонто» — одна из самых дорогостоящих команд в лиге, ей негоже на своей арене мало забивать. Учитывая дефицит в прошлой игре, настаиваю на результативном матче хозяев», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».