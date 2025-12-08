Скидки
Михаил Дегтярёв: отчисления ЕРАИ — ключевой источник внебюджетного финансирования спорта

Михаил Дегтярёв: отчисления ЕРАИ — ключевой источник внебюджетного финансирования спорта
Министр спорта России Михаил Дегтярёв на заседании Правительственной комиссии по реализации госпрограммы «Спорт России» отметил важность целевых отчислений букмекеров на развитие спорта.

«В 2025 году 89 общероссийских спортивных федераций запланировали направить 23,6 млрд рублей собственных и привлечённых средств прежде всего на проведение соревнований. Спортивные лиги ожидаемо вложат ещё около 1 млрд. Ключевым источником внебюджетного финансирования остаются отчисления Единого регулятора азартных игр – около 21 млрд рублей. В связи с вступлением в силу закона о Российском спортивном фонде мы уточним и систематизируем данные федераций и лиг уже в 2026 году», – отметил министр.

С 1 января 2026 года налоги для букмекеров вырастут в 60 раз.

Налоги для букмекеров увеличили в 60 раз! Как это скажется на рынке?
Налоги для букмекеров увеличили в 60 раз! Как это скажется на рынке?
