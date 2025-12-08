Скидки
Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения первой части чемпионата

Комментарии

В РПЛ завершилась первая часть сезона, команды ушли на каникулы. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

«Зенит» остаётся фаворитом в глазах аналитиков, на чемпионство команды Сергея Семака можно поставить за 1.80. Пока петербуржцы идут вторыми с отставанием от лидера в одно очко.

Чемпион и победитель первой части сезона — «Краснодар». Поставить на то, что команда Мурада Мусаева защитит титул, можно с коэффициентом 4.00.

Шансы ЦСКА оценили в 7.00. Армейцы завершили первую часть сезона на четвёртой позиции, отставая от первого места на четыре очка. На идущий третьим «Локомотив» можно поставить за 9.00.

Вероятность того, что чемпионом станет главное открытие сезона — калининградская «Балтика», — оценили в 35.00. Команда Андрея Талалаева ушла на зиму пятой в пяти очках от лидера.

Поставить на «Спартак» можно за 50.00. Красно-белые идут шестыми, но от лидера их отделяет уже 11 очков.

Вероятность чемпионства остальных команд составляет менее 1% и начинается с коэффициента 500.00.

