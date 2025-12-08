«Торино» — «Милан»: ставки и коэффициенты на матч Серии А 8 декабря

8 декабря в матче 14-го тура чемпионата Италии встретятся «Торино» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.83, что равно приблизительно 54% вероятности. Победа «Торино» оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

«Торино» совсем зачах. До международной паузы не проигрывал на протяжении пяти туров чемпионата Италии, а сразу после неё выстоял в дерби с «Ювентусом» (0:0). На этом, похоже, успокоился и посчитал задачу выполненной. Рановато. Последовали два поражения, каждое из которых трудно назвать нормальным. 13-е место — вполне нормально. Если посмотреть на плотность, так перестаёт казаться. До зоны вылета всего четыре очка, причём внизу обречённой и безыдейной выглядит разве что «Верона».

«Милан» не проигрывает с самого первого тура. Ничьих пока многовато, в позиционных атаках наблюдаются проблемы. Но свой гол-два соображает стабильно. С учётом надёжности обороны этого хватает.