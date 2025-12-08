Андрей Гончаров нокаутировал Владимира Токова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights

erid: 2Ranykj7NhG

Бой на турнире в Ростове-на-Дону стал первым в рамках нового Гран-при промоушена, где будет разыгран один миллион долларов в семи весовых категориях.

Фото: Пресс-служба БЕТСИТИ

В главном бою вечера Гончаров по прозвищу Царь-Пушка одержал победу во втором раунде нокаутом над Токовым и продолжил свой путь в рамках Гран-при.

В соглавном бою вечера Владимир Канунников победил Замира Арипшева судейским решением. В церемонии награждения победителя приняла участие генеральный директор букмекерской компании БЕТСИТИ Елена Серова.

«Мы очень хотели провести мероприятие в нашем родном городе, и, как нам кажется, всё получилось отлично. Огромное спасибо болельщикам, их эмоции — это большая награда для организаторов. Спасибо и бойцам за их великолепные бои. Те впечатления, которые мы сегодня получили, — бесценны», — отметила Серова на награждении.

Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону:

Эдуард Багратунян победил Сайфуллу Нуриева судейским решением;

Ризван Абдурахманов победил Эльдара Тагирова судейским решением;

Илья Фомочкин победил Ахмеда Ходжиева техническим нокаутом;

Газимурад Магомедов победил Мазияра Эльхами Вармезани удушающим приёмом;

Магомед Гасанов нокаутировал Романа Штырина;

Юсуп Халухоев победил Гаджимурада Исакова судейским решением;

Аслан Абидов нокаутировал Артура Леваняна;

Исмаил Умалатов победил Алибека Калмыкова техническим нокаутом;

Парвиз Хамиджонов победил Жору Амбарцумяна удушающим приёмом.

Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдёт в Москве 20 декабря во дворце Ирины Винер-Усмановой.

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.