«Новогодний ШАЙБОЖОР» от OLIMPBET с призовым фондом 100 млн рублей

OLIMPBET открывает самый щедрый этап «ШАЙБОЖОРА» – новогодний декабрьский розыгрыш с крупными призами. «Новогодний ШАЙБОЖОР» продлится до 28 декабря, а общий призовой фонд составит 100 000 000 рублей.

В декабре участвовать стало проще, а призов – ещё больше. В рамках новогоднего этапа участники могут делать ставки на любой спорт, поэтому именно этот период станет шансом для бетторов ускорить свой прогресс и заработать максимальные награды.

Механика участия простая:

• выполняй задания;

• зарабатывай ключи;

• открывай ими лутбоксы с призами.

Задания в акции самые разные – от лайв-ставки и хоккейного стрика до пополнения депозита на обозначенную сумму. За выполнение каждого задания участник получает ключи, которые используются для открытия лутбоксов. Логика проста: чем больше ключей требует лутбокс, тем ценнее награда внутри. Это могут быть фрибеты, их удвоение или удвоение следующих ключей и денежные призы.

Участники «Новогоднего ШАЙБОЖОРА» получат гарантированные призы, а те, кто продвинется дальше всех, – наиболее ценные подарки.

OLIMPBET превращает декабрь в настоящий праздничный марафон, где спортивный азарт приносит реальные подарки и создаёт праздничную атмосферу.

18+ РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО «БК «ОЛИМП», ОГРН 127A700462, WWW.OLIMP.BET ИНН 7726705980.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.