«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль».

Ставка: ТМ 3 за 1.75.

«Команды подходят к этой игре в разном настроении. В Лиге чемпионов у «Ливерпуля» дела обстоят получше, чем в чемпионате, но сейчас кто только не критикует Слота. Уже Салах выступил с открытой критикой и дополнительно взбудоражил историю вокруг клуба. «Ливерпуль» допускает слишком много ошибок. Вообще непонятно, на каком месте и из чего эти ошибки рождаются. «Ливерпуль» очень легко пропускает, особенно со стандартов. Вели 2:0 с «Лидсом», 3:2, а в итоге — 3:3. В общем, атмосфера вокруг «Ливерпуля» после суперъяркого чемпионского сезона непонятная. Была хорошая, качественная победа над «Вест Хэмом» на выезде, а потом бац — и опять «поплыли».

У «Интера» всё хорошо: в последнем туре команда легко переиграла дома «Комо» со счётом 4:0. Когда мы говорим про национальные чемпионаты и эмоциональное состояние, это уместно для прогноза, но матч может всё расставить по своим местам. «Интер» вроде бы и получше, хоть и проиграл последний матч Лиги чемпионов «Атлетико» 1:2. До этого «Интер» выигрывал все матчи и пропустил только от «Кайрата», а поражение от «Атлетико» стало первым.

В чемпионате «Интер» идёт вторым. У «Ливерпуля» вроде бы всё плохо, но я думаю, что именно на такой матч гости должны собраться. У «Ливерпуля» есть все ресурсы и качества для того, чтобы сыграть хорошо на «Джузеппе Меацца». Поэтому после таких «перевёртышей», как с «Лидсом», думаю, «Ливерпуль» сделает максимальный акцент на аккуратную игру в обороне. Плюс Алисон должен выручать.

«Интер» спокойно чувствует себя в таблице, он выйдет в плей-офф — неважно, с какого места, главное, удержать место в восьмёрке. Думаю, у них для этого все ресурсы имеются. Три года назад команды играли в последний раз и обменялись гостевыми победами: «Интер» выиграл на «Энфилде», а «Ливерпуль» — на «Джузеппе Меацца» 2:0. Считаю, что здесь будет игра низовая.

Мой прогноз на матч «Интер» — «Ливерпуль» основан на состоянии команд, положении «Ливерпуля» и мощности «Интера», который при хорошем положении в таблице тоже не будет гнать сломя голову вперёд. Мой прогноз: ТМ (3) за коэффициент 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».