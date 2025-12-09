«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги чемпионов в Италии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Интера» и его тотал больше 1.5 за 2.41.

«Ливерпуль» при всех громких именах не выглядит командой, которая способна закрыться и зацементировать свои ворота. Команда просто отвратительно выступает в этом сезоне, хотя была потрачена рекордная сумма на трансферы. В обороне «красные» очень много пускают, например, в прошлом матче с «Лидсом» пропустили аж три мяча.

«Интер» же сейчас играет в режиме команды, которая ощущает силу. Тем более после двух поражений удалось собраться и оформить три победы подряд, хорошая серия. Лаутаро Мартинес набрал хорошую форму, он ведёт команду за собой. «Интер» сейчас просто выглядит уровнем выше. Если команда хорошо настроится на игру (вряд ли случится обратное), то минимум два гола — это не потолок, а абсолютно реальный сценарий для итальянцев. Естественно, при этом чёрно-синие должны забрать три очка в этом матче», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».